Shirkad Tiknoolajiyadeed oo Weyn oo ku baaqday raaf lagu qaado dhalinyarada Maraykanka oo lagu askariyaynaayo.

HNN: Shirkad tiknoolajiyadeed oo weyn oo Maraykan ah ayaa dhalisay muran kadib markii ay ku boorrisay dowladda federaalka inay qaadato nidaam adeeg qaran oo waajib ku ah dhammaan dadka, tallaabo ay dhaleeceeyayaashu sheegayaan inay u dhowdahay taageeridda askar qorista khasabka ah.
Qoraal ay ku daabacday barta X maalintii Axadda, Palantir waxay wadaagtay dhowr qodob, mid ka mid ahna wuxuu ahaa: “Adeegga qaranku waa inuu noqdaa waajib guud. Waa inaan, bulsho ahaan, si dhab ah uga fikirnaa inaan ka guurno ciidan ku dhisan iskaa wax u qabso oo keliya, isla markaana aan dagaalka xiga galno oo keliya haddii qof walba wadaago halista iyo kharashka.”
Baaqan ka yimid Palantir Technologies ayaa soo jiitay dareen badan oo internetka ah kadib markii qoraalkooda dib loo faafiyay, taasoo dhalisay dood ku saabsan doorka shirkadaha gaarka loo leeyahay ee tiknoolajiyada difaaca ay ku leeyihiin qaabaynta siyaasadda qaranka.
Macnaha guud (Context):
Kooxo u dooda xuquuqda ayaa hore u dhaleeceeyay Palantir iyagoo ku eedeeyay inay bixiso software ay isticmaalaan Hay’adda Socdaalka iyo Kastamyada Maraykanka (ICE).
Qoraalka Palantir wuxuu imanayaa xilli uu sii xoogeysanayo dagaalka Iran, taasoo kordhisay ka qaybgalka milatari ee Maraykanka, culays saartay silsiladaha sahayda caalamiga ah, isla markaana keentay su’aalo ku saabsan baahida shaqaale ee mustaqbalka fog.
Dagaalkan—oo hadda galay toddobaadkiisii toddobaad—wuxuu billowday kadib weerarro ay si wadajir ah u fuliyeen Maraykanka iyo Israa’iil oo ka dhan ah Iran 28-kii Febraayo, taasoo sababtay xiisad gobolka ku fida oo ay ku jiraan is-weydaarsiyo gantaallo, isku dhacyo badeed, iyo xannibaad ay Maraykanku ku soo rogeen dekedaha Iran.
Madaxweyne Donald Trump ayaa marar badan ka digay in Iran ay wajahdo cawaaqib aad u daran haddii aysan oggolaan heshiis nabadeed, xitaa isagoo ku hanjabay inuu “qarxin doono dalka oo dhan” haddii wada-xaajoodyadu fashilmaan.
Waa maxay Palantir?
Palantir Technologies waa shirkad Maraykan ah oo ku takhasustay falanqaynta xogta iyo software, lana aasaasay 2003. Waxay dhistaa nidaamyo u oggolaanaya dowladaha, hay’adaha sirdoonka, ciidamada, iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay falanqeeyaan xog aad u weyn oo aad u adag.
Shirkaddu waxay heshay qandaraasyo waaweyn oo Pentagon ah, oo ay ku jirto ka shaqaynta Project Maven, oo ah barnaamij ku shaqeeya sirdoonka macmalka (AI) oo loogu talagalay bartilmaameedka iyo kormeerka.
Nidaamyadeeda waxaa loo isticmaalaa go’aan-qaadashada goobaha dagaalka, saadka, iyo taageerada bartilmaameedka meelo badan oo colaado ka socdaan.
Shirkaddu waxay caan ku tahay saddex madal software oo waaweyn:
- Palantir Gotham—oo ay isticmaalaan hay’adaha sirdoonka iyo difaaca Maraykanka si ay ula dagaallamaan argagixisada, xogta dagaalka, iyo falanqayn hawlgallo waqtiga-dhabta ah.
- Palantir Foundry—oo ay isticmaalaan shirkadaha si ay u maareeyaan silsiladaha sahayda, saadka, iyo isku xirka xogta ballaaran.
- Palantir Apollo—nidaam lagu rakibo laguna ilaaliyo software-ka Palantir shabakado ammaan ah oo kala firdhisan.
Ma jiraa askar-qoris khasab ah (draft)?
Nidaamka Selective Service System (SSS) ayaa u dhaqaaqaya inuu si toos ah u diiwaangeliyo ragga intooda badan ee u qalma askar-qorista marka la gaaro Diseembar, kadib markii la gudbiyay sharci-qabyo 30-kii Maarso, taasoo daba socotay oggolaansho uu bixiyay Kongareeska ee sharciga difaaca qaranka ee miisaaniyadda 2026.
Ragga da’doodu u dhaxayso 18 ilaa 25 sano ayaa si toos ah loogu dari doonaa diiwaanka askar-qorista dhammaadka sanadkan.
Diiwaangelinta tooska ah waxay ujeedadeedu tahay inay kordhiso u hoggaansanaanta sharciga federaalka ee dhigaya in inta badan ragga da’daas ah ay iska diiwaangeliyaan Selective Service, waxayna sidoo kale wax ka qabanaysaa hoos u dhaca diiwaangelinta.
Isbeddelkan wuxuu ka wareejinayaa masuuliyadda qofka gaarka ah una wareejinayaa hay’adda Selective Service si ay si hufan u aqoonsato dhalinyarada u qalma.
Sidee ayuu u shaqayn lahaa nidaamka adeeg qaran oo guud?
Nidaamka “adeeg qaran oo guud” badanaa wuxuu la macno yahay in dhammaan dhalinyarada lagu qasbo ama si xooggan loogu dhiirrigeliyo inay muddo—badanaa hal ilaa laba sano—ugu adeegaan dalka si nidaamsan.
Nidaamyo la mid ah ayaa ka jira Kuuriyada Koonfureed iyo Israa’iil, halkaas oo muwaadiniinta looga baahan yahay inay ku biiraan ciidamada marka ay gaaraan 18 sano.
Ikhtiyaarro kale kuma khasbana inay noqdaan ciidan, balse waxay ku lug leeyihiin adeegyo bulsho sida dhismaha kaabayaasha, ilaalinta deegaanka, ka jawaabista musiibooyinka, caafimaadka bulshada, iyo taageerada waxbarashada.
Dalal qaar ayaa isticmaala nidaam isku dhafan. Tusaale ahaan, Jarmalku wuxuu hore u oggolaa adeegyo kale oo ka duwan ciidanka (Zivildienst), halka Switzerland ay weli bixiso ikhtiyaarro rayid ah.
Maxaa la yiri qoraalka?
Palantir waxay Sabtidii ku daabacday barta X mowqifka shirkadda, iyadoo leh: “Sababtoo ah si badan ayaa nala weydiiyaa. The Technological Republic, si kooban,” ka hor inta aysan wadaagin 22 qodob oo laga soo qaatay buug ay qoreen aasaasaha Palantir Alexander C. Karp iyo Nicholas W. Zamiska.
Qodobka 6aad wuxuu ahaa: “Adeegga qaranku waa inuu noqdaa waajib guud. Waa inaan si dhab ah uga fikirnaa inaan ka guurno ciidan ku dhisan iskaa wax u qabso oo keliya, isla markaana aan dagaalka xiga galno oo keliya haddii qof walba wadaago halista iyo kharashka.”
Falcelin iyo dhaleeceyn
Qoraalka ayaa si degdeg ah uga dhaliyay falcelin taban baraha bulshada sida X iyo Reddit.
Mid ka mid ah falcelinta, falanqeeye dhaqaale iyo juqraafi-siyaasadeed Simon Dixon ayaa dadka uga digay Palantir, isagoo yiri: “Wax ka beddelka koowaad iyo labaad ee dastuurka ma xallinayaan waxa Palantir kuu qorshaynayso.”
“Ma toogan kartid algorithm-ka. Waxay tijaabiyeen nidaam kormeer buuxa iyo tiknoolajiyad qabashada dadka kahor dambiga (pre-crime) ee UK iyo Gaza. Waxay rabaan inay si caalami ah u fidiyaan,” ayuu qoray.
Suxufi iyo falanqeeye Patrick Henningson ayaa sidoo kale la qaatay aragtidan, isagoo yiri: “Markaa waxaad rabtaan dagaal joogto ah… waa sida buugga 1984 ee George Orwell.”
Whitney Baker, aasaasaha Totem Macro, ayaa sidoo kale dhaliishay mowqifka Palantir, iyadoo sheegtay in tani ay isku khaldayso hantiwadaagga ku saleysan kartida iyo boqortooyo ku dhisan qasab.
Waxay intaas ku dartay in taageeridda dagaallo la doorto aysan ahayn masuuliyad akhlaaqeed oo saaran shacabka.
Maxaa xiga?
Dowladda federaalka weli ma muujin wax qorshe ah oo sharciyeed oo ku saabsan adeeg qaran oo guud, mana jiraan hindisayaal la xiriira askar-qoris oo hadda ka socda Kongareeska.
Dhaleeceeyayaasha adeegga khasabka ah oo ay ku jiraan falanqeeyayaal ka tirsan Hoover Institution—ayaa ku doodaya in adeeg qaran oo guud uu xaddidi karo xorriyadda shakhsiyeed isla markaana uu adkayn karo qorista ciidamada, halka taageerayaashu ay sheegayaan inuu ka caawin karo xallinta yaraanta shaqaalaha isla markaana uu xoojin karo ka qaybgalka bulshada.
Heemaal News Network