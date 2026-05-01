Shirkadda Apple oo soo bandhigtay dakhligeeda rubuc sanadeedka oo noqday wax aan la filayn

HNN: Shirkadda Apple ayaa dhaaftay filashooyinkii laga qabay markii ay Khamiistii soo bandhigtay natiijadeeda rubuc-sanadeedka, taasoo muujisay faa’iido dhan 29.6 bilyan oo doollar.
Natiijadani waxay u dhigantaa dakhliga laga helay muddadii Janaayo ilaa Maarso oo gaaray 111.2 bilyan oo doollar, taasoo ah rikoor cusub oo rubuca koowaad ah oo shirkadda tiknoolajiyadda ah gaartay.
“Maanta Apple waxay ku faanaysaa inay soo bandhigto rubucii Maarso ee ugu fiicnaa abid,” ayuu yiri agaasimaha guud Tim Cook isagoo ka hadlayay dakhliga.
Iibka iPhone ayaa kordhay boqolkiiba toban dhammaan dalalka ay Apple ka shaqeyso, sida uu sheegay Cook, qaybta adeegyada ee shirkadduna waxay gaartay rikoor cusub.
Inkastoo tiradani ay wanaagsan tahay, haddana saamiyada Apple ayaa hoos u dhacay kadib markii natiijada la shaaciyay. Wakaaladda wararka AFP ayaa arrintan ku macnaysay walaaca maalgashadayaasha ee ku saabsan mustaqbalka waaxda tiknoolajiyadda, oo weli ay ruxayso horumarka sirdoonka macmalka ah (AI).
Mustaqbalka dhow, Apple waxa kale oo ay wajahayaan isbeddel hoggaan. Tim Cook ayaa ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo bisha Sebtembar, isaga oo xilka u wareejinaya John Ternus, halka Cook uu noqon doono guddoomiyaha guddiga maamulka. Ternus oo 50 jir ah waxaa lagu tilmaamaa khabiir muddo dheer ka soo shaqeeyay Apple, oo isku daraya aqoon sare oo dhanka qalabka ah iyo “ruux hal-abuur leh.”
