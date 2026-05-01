Warbaahinta caalamiga ah ayaa dalbanaysa in loo oggolaado gelitaanka Gaza

HNN: In ka badan 30 hay’adood oo warbaahin caalami ah ayaa mar kale ku celiyay dalabkooda ah in loo oggolaado inay galaan Marinka Gaza si ay u diiwaangeliyaan burburka dagaalka, arrin ay Israa’iil ka diiday.
Tifaftirayaal ka socda warbaahin sida The New York Times, BBC, The Washington Post, Le Monde, iyo wakaaladaha wararka Associated Press (AP), Reuters iyo Agence France-Presse (AFP) ayaa taageeray dalabkan.
“Wariyeyaashu waxay la kulmaan xaddidaad gelitaan dhammaan colaadaha, laakiin Gaza way ka duwan tahay. In ka badan 930 maalmood, Israa’iil waxay xirtay gelitaanka wariyeyaasha shisheeye waxayna ka hor istaagtay warbixin madax-bannaan oo ka timaadda dhulkaas,” ayaa lagu yiri war-murtiyeed furan oo ay saxiixeen 31 hay’adood oo warbaahin ah.
Sida ay tifaftirayaashu sheegeen, gelitaanka dhulka ayaa muhiim u ah in si madax-bannaan loo tabiyo xaaladda Gaza.
In ka badan 72,500 qof ayaa lagu dilay weerarrada Israa’iil ee Gaza tan iyo Oktoobar 2023, sida ay sheegaan maamulka caafimaadka Falastiin, tiro ay Israa’iil sidoo kale aqbashay. Inta badan dadka la dilay waa rayid, waxaana ka mid ah ugu yaraan 260 wariye iyo shaqaale warbaahineed, sida uu muujinayo ururka saxafiyiinta Falastiin (PJS).
Israa’iil ayaa tan iyo bilowgii dagaalka ka hor istaagtay gelitaanka wariyeyaasha ajnabiga ah, marka laga reebo booqashooyin kooban oo uu abaabulay ciidanka Israa’iil.
Mamnuuciddaas ayaa “culayska warbaahinta ee daboolidda dagaalkan burburka badan iyo saameyntiisa gebi ahaanba saartay saaxiibadayada saxafiyiinta Falastiin,” ayaa lagu yiri warqadda tifaftirayaasha, iyagoo sidoo kale carrabka ku adkeeyay in wariyeyaasha Falastiin ay mudan yihiin ilaalin.
Ururka Saxaafadda Shisheeye (FPA), oo matala boqolaal wariye oo ka shaqeeya Israa’iil iyo dhulka Falastiin, ayaa 2024 dacwad u gudbiyay maxkamadda sare ee Israa’iil si loo helo gelitaan xor ah oo Gaza ah.
Maxkamaddu ayaa marar badan dib u dhigtay waqtiga jawaabta dowladda Israa’iil.
“Xorriyadda saxaafaddu waa tiir muhiim ah oo ka mid ah bulsho kasta oo furan. Waa waqtigii dib u dhacyadu ay dhammaan lahaayeen,” ayaa lagu soo gabagabeeyay warqadda tifaftirayaasha.
