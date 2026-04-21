Wednesday, April 22, 2026
Shirkadda Maraakiibta caalamiga ah Oo Shaacisay in ay Joojisey ka Shaqeynta Dekedda Berbera.

by Heemaaln
Shirkadda Maraakiibta caalamiga ah ee Maersk ayaa shaaca ka qaadday in ay joojisey ka shaqeynta dekedda Berbera, sabab ay ku sheegtey isbeddel-jadwal.

Shirkaddu ayaa waxay macaamiisheeda u sheegtey in ay ka shaqaynayso dekedaha Muqdisho & Jabbuuti, halkaasi oo ay badeecadaha kala degi karaan, kana dhoofin karaan.

Dekedda Berbera ayaa ah mid istaraatiiji ah oo xilligan Somaliland u fududeysey xidhiidhada caalamiga ah.

