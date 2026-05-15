Shirkii dalalka BRICS Oo kusoo Dhammaaday Natiijo La’aan Markii la Isku Khilaafay Dagaalka Iran.

Wadahadalladii dalalka BRICS ayaa kusoo dhammaaday iyada oo aan la soo saarin bayaan wadajir ah, taasoo muujisay kala qaybsanaan sii xoogeysanaysa oo ka dhex jirta xubnaha kooxda, gaar ahaan khilaafka ka dhashay dagaalka Iran.
Kulanka oo laba maalmood ka socday magaalada New Delhi ee dalka Hindiya ayaa waxaa hareeyay muran xooggan oo u dhexeeya Iran iyo Imaaraadka Carabta, kuwaas oo labaduba xubno ka ah BRICS balse dhinacyo iska soo horjeeda kaga jira colaadda gobolka.
Tehran ayaa doonaysay in BRICS si rasmi ah u cambaareeyo dagaalka ay Mareykanka iyo Israa’iil kula jiraan Iran, iyadoo sidoo kale Imaaraadka ku eedeysay inuu qayb ka yahay hawlgallada militari ee ka dhanka ah Iran.
Hindiya, oo sanadkan guddoominaysa BRICS, ayaa ugu dambeyn soo saartay oo keliya bayaan guddoomiye kadib markii xubnuhu isku raaci waayeen mowqif mideysan oo ku saabsan xiisadda Bariga Dhexe.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran, Abbas Araghchi, ayaa sheegay in hal dal oo xubnaha BRICS ka mid ahi uu hor istaagay qaybo kamid ah bayaanka la qorsheeyay, inkastoo uusan si toos ah u magacaabin Imaaraadka.
Khilaafka ayaa iftiimiyay caqabadaha wajahaya BRICS oo sii ballaaranaya, xilli kooxda ay isku dayayso inay isu muujiso awood mideysan oo matasha dalalka Koonfurta Adduunka.