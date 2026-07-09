Somaliland Oo Gacanta ku Dhigay Gaari Dacar ah Oo si Sharci Darro ah loo Dhoofinayey by Heemaaln July 9, 2026 July 9, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 1 Dowlada Iiraan oo Hada War-saxaafadeed soo saartey Qodobada Xabad-joojinta Donald Trump Oo 24 saacadood u Qabtay Iran. Dowlada Somaliya oo Sheegtay in aysan Jirin Faragelin ka Imaaneysa Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho Wasiir Araqchi:-“Mareykanka Waxa Uu ka Been Sheegaya Xaddiga Dagaalka Iran” – 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Xukuumada Somaliya Oo ku Dhawaaqday Natiijada Wada-hadalka Mucaaradka iyo Dawlada..