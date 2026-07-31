Somaliya oo si Rasmi ah ugu Biirtay Heshiiska Ganacsiga Xorta ah ee Afrika

Madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud ayaa saxiixay ansixinta Heshiiska Aagga Ganacsiga Xorta ah ee Qaaradda Afrika (AfCFTA), taasoo dhammaystirtay geeddi-socodkii uu dalku ugu biirayay suuqa ganacsi ee ugu weyn Afrika.
War-saxaafadeed ay soo saartay Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay Soomaaliya u oggolaaneyso inay si rasmi ah ugu gudbiso Midowga Afrika dukumentiga ansixinta heshiiska, kaddib markii uu horay u meel mariyay Baarlamaanka Federaalka.
Ku biirista AfCFTA ayaa la filayaa inay u furto ganacsatada Soomaaliyeed, warshadaha, iskaashatooyinka iyo maalgashadayaasha suuq mideysan oo ay ku nool yihiin in ka badan 1.4 bilyan oo qof, iyadoo dowladda ay sheegtay in tani ay kordhin karto dhoofinta, maalgashiga, warshadaynta iyo abuurista shaqooyin cusub.
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha, Gamal Mohamed Hassan, ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay isbeddel taariikhi ah oo dhaqaalaha Soomaaliya u horseedaya fursado cusub. Wuxuu xusay in ku biirista AfCFTA ay dalka u sahleyso inuu qeyb ka noqdo aagga ganacsiga xorta ah ee ugu weyn caalamka, isla markaana ay sare u qaadi doonto tartanka iyo koboca ganacsiga gaarka loo leeyahay.
Wasaaradda Ganacsiga ayaa sheegtay inay hoggaamin doonto hirgelinta heshiiska, iyadoo la waafajin doono canshuuraha kastamka, la diyaarin doono hababka ganacsiga, isla markaana la wacyigelin doono ganacsatada, shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah si ay uga faa’iideystaan fursadaha cusub.
AfCFTA, oo uu aas aasay Midowga Afrika, ayaa ujeeddadiisu tahay in la kordhiyo ganacsiga u dhexeeya dalalka Afrika, la xoojiyo silsiladaha wax-soo-saarka ee gobolka iyo in la dardargeliyo koboca dhaqaale ee qaaradda. Soomaaliya ayaa ku biiristeeda heshiiskan loo arkaa tallaabo muhiim ah oo lagu ballaarinayo xiriirka ganacsi iyo maalgashiga ay la leedahay dalalka Afrika.