Wednesday, July 8, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Taliyihii hore Ciidanka Cirka Israa’iil Oo ka Digay in Turkiga Uu Helo Diyaaradaha F-35.

by Heemaaln
0 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail
A+A-
Reset

Taliyihii hore ee Ciidanka Cirka Israa’iil, Eitan Ben Eliyahu ayaa ka digay suurtagalnimada in Turkiga uu helo diyaaradaha dagaalka ee F-35.

Wuxuu yiri:”Waa run in F-35 ay tahay diyaarad dagaal oo casri ah, laakiin looma baahna in arrinta la buunbuuniyo.”

Wuxuu intaas ku daray:”Ma aha diyaaradda ugu awoodda badan dhinaca dhaq-dhaqaaqa iyo leexashada hawada.”

Sidoo kale wuxuu sheegay:”Diyaaradda F-16 ayaa kaga fiican F-35 dhinaca dhaq-dhaqaaqa hawada, halka F-35-na aysan qaadi karin tiro la mid ah bambooyinka ay qaadi karto F-15.”