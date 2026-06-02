Trump:-Heshiis lala Galo Iran Ayaa Dhici kara Todobaadka soo Socda.

Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa sheegay inuu rumeysan yahay in heshiis lala gaaro Iran uu suurtagal noqon karo toddobaadka soo socda, inkastoo ay jiraan caqabado ka dhashay wada-hadal adag oo uu la yeeshay Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, iyo go’aanka Tehran ay ku hakisay wada-hadalladii ay la lahayd Washington.

Trump ayaa tilmaamay in wada-xaajoodyadu weli socdaan isla markaana horumar laga sameynayo, isagoo rajo ka muujiyay in heshiis lagu xoojinayo xabbad-joojinta laguna furayo marinka muhiimka ah ee Hormuz la gaari karo maalmaha soo socda.

Si kastaba, mustaqbalka heshiiska ayaa weli mugdi ku jira, maadaama xiisadaha ka taagan Lubnaan iyo khilaafaadka u dhexeeya Israa’iil iyo Iran ay sii adkeynayaan dadaallada diblomaasiyadeed.