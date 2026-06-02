“Erdogan ayaa Trump ka Dhaadhiciyay In la Joojiyo Qorshe ka Dhan ahaa Iran.” Ex Taliye Hayman-ka Israa’iil.

Taliyihii hore ee sirdoonka milatariga Israa’iil, Tamir Hayman, ayaa sheegay in qorshe ballaaran oo ay si wadajir ah u diyaariyeen Maraykanka iyo Israa’iil oo lagu doonayay in cadaadis lagu saaro dowladda Iran uu fashilmay kaddib markii Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, uu ku qanciyay Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, in la joojiyo hawlgal ay hoggaaminayeen kooxo Kurdish ah.
Hayman ayaa sheegay in hawlgalkaasi la qorsheeyay inuu noqdo tallaabada ugu horreysa ee qorshe ballaaran oo lagu doonayay in lagu wiiqo awoodda Tehran, iyadoo kooxo hubeysan oo Kurdish ah la filayay inay ka gudbaan xadka kana hawlgalaan gudaha Iran. Hase yeeshee, sida uu sheegay, qorshaha ayaa la hakiyay daqiiqadihii ugu dambeeyay kaddib wada-hadallo dhex maray Erdogan iyo Trump.
Sida laga soo xigtay Hayman, Ankara waxay si adag uga soo horjeedday tallaabo kasta oo kor u qaadi karta awoodda ama madaxbannaanida kooxaha Kurdish-ka, arrintaas oo la rumeysan yahay inay saameyn ku yeelatay go’aanka Trump ee lagu baajiyay hawlgalka.