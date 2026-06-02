Trump Oo la Filayo Inuu ka Qayb galo Shirka Nato

Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay filayso in Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, uu ka qayb galo shir madaxeedka NATO ee lagu qabanayo magaalada Ankara bisha soo socota, inkastoo ay weli jiraan hubanti la’aan iyo xiisado la xiriira Iran. Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga, Hakan Fidan, ayaa sheegay in Ankara ay filayso imaanshaha Trump shirkaasi muhiimka ah.
Washington ayaa muddooyinkii dambe cadaadis ku saareysay dalalka xubnaha ka ah NATO inay kordhiyaan kharashaadka difaaca, isla markaana ay qaadaan mas’uuliyad weyn oo ku saabsan amniga Yurub. Trump ayaa si gaar ah ugu ololeynayay in dalalka NATO ay gaaraan heerka ah inay 5% wax-soo-saarkooda guud (GDP) ku bixiyaan difaaca.
Warbixinta Bloomberg ayaa sheegaysa in Trump uu shirka ka filayo horumar muuqda oo ku aaddan fulinta yoolka 5%-ka ah, iyadoo arrintan ay noqon doonto mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee ajandaha shir madaxeedka Ankara.