Wakiillada wada-xaajoodka Iran: – Horumar ayaa la sameeyay, balse weli farqi weyn ayaa jira

HNN: Waxaa la sameynayaa horumar wada-hadallada u dhexeeya Maraykanka iyo Iran, balse weli farqi weyn ayaa u dhexeeya labada dal, ayuu yiri Mohammad Bagher Ghalibaf, madaxa wada-xaajoodka Iran.
Xabbad-joojinta u dhaxaysa Iran iyo Maraykanka ayaa ku eg Arbacada. Labada dalba waxay bixiyeen calaamado taxaddar leh oo muujinaya in horumar laga sameynayo dadaallada lagu gaarayo heshiis nabadeed, balse hadallada u dhexeeya dalalka weli waa kuwo adag. (Omni)
Waraysi uu siiyay Al Jazeera, Mohammad Bagher Ghalibaf ayaa sheegay in weli uu jiro farqi weyn oo u dhexeeya labada dal, balse sidoo kale horumar la sameeyay. Faahfaahin dheeraad ah ma uusan bixin. Ghalibaf waa guddoomiyaha baarlamaanka Iran isla markaana ah madaxa wada-xaajoodka dalka. (Wall Street Journal)
– Trump ma uusan gaarin hadafkiisii ahaa inuu sameeyo isbeddel nidaam (regime change) oo uu burburiyo awooddeena weerarka iyo gantaalladeenna, Iran-na ma aha Venezuela, ayuu yiri Ghalibaf.
Marinka Hormuz waxaa mar kale xiray Iran Sabtidii. Dalka ayaa ku sababeeyay xiritaanka in Maraykanku weli xannibayo dhammaan maraakiibta u socda iyo kuwa ka imanaya dekedaha iyo saldhigyada Iran. Marinku wuu sii ahaanayaa mid xiran ilaa xannibaadda Maraykanka la qaado, ayay tidhi Ciidanka Ilaalada Kacaanka (Revolutionary Guard) bayaan ay soo saareen Sabtidii fiidkii. (vl.no)
Dhinaca kale, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu dib u bilaabi doono dagaalka haddii marinka aan dib loo furin. (e24.no)
Heemaal News Network.