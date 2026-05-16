Dibad-baxyo Iska soo Hor jeedo oo ka Dhacaya Magaalada London

Tobanaan kun oo dibadbaxayaal ah ayaa iskugusoo baxay London si ay u sameeyaan laba mudaaharaad oo iska soo horjeeda – isu soo baxa UK oo uu soo qabanqaabiyay nin midigta fog ah oo lagu magacaabo Tommy Robinson, iyo dibadbax laguu taageerayo Falastiiniyiinta.
In ka badan 4,000 oo askari oo booliis ah ayaa la geeyay caasimadda, waxayna maamulayaan waxa loogu yeero “aag kalq celinaya” labada dibadbax. Saraakiishu waxay sidoo kale isticmaalayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, fardaha booliiska iyo eeyaha, waxayna haystaan gawaarida gaashaaman oo heeganka ku jira.
Booliska Metropolitan-ka ayaa ku tilmaamay mid ka mid ah howlgallada booliiska ee ugu muhiimsanaa sannado badan.
Marka laga soo tago dibadbaxyada, tobanaan kun oo taageerayaal kubadda cagta ah ayaa u socda garoonka Wembley si ay u ciyaaraan ciyaarta Finalka ee Koobka FA-ga galabnimada manta oo Sabti ah.