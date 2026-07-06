“Warbaahin Aan Ruqsad ka Haeysan Warfaafinta kama Shaqayn Doonto Somaliland.”Booliiska Oo Amar Dul-dhigay by Heemaaln July 6, 2026 July 6, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 19 Fayruska Hantavirus Oo Fara Baas ku Haya Dalalka Yurub. Iiraan Oo Jawaab Adag ka Bixisay Diidmadii Trump Ee Jawaab Celintii Xalay Netanyahu Oo la Sheegay Inuu Safar Qarsoodi ah ku Tagay Imaaraadka Carabta “Nabada Waanu Qaadanay ee Xukuumadduna Doorkeeda ha Qaadato” Odayaasha Beesha Ciise 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Xamaas Oo Maanta ku Dhawaaqay Inay Iska Casileen Maamulka Gaza Ee ay Hayeen. next post Sacuudiga Oo Ma kale ku Celiyay Taageerada Uu u Hayo Midnimada Somaliya