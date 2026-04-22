Warbixinno Sirdoon oo Cusub ayaa Daaha ka Rogay Xaqiiqo Qarsoon Ee Awoodda Milatariga Iran.

Warbixinno sirdoon oo cusub ayaa daaha ka rogay xaqiiqo qarsoon awoodda milatari ee Iran weli ma aha mid si buuxda loo fahmay, xitaa gudaha Aqalka Cad iyo Pentagon.
Ilo sare oo Maraykan ah ayaa qiraya in Tehran ay haysato awood ka badan tii si rasmi ah loo shaaciyey awood si xeeladaysan loo qariyey, loona ilaaliyey inkastoo cadaadis iyo weerarro joogto ah jiraan.￼
Sheekadu ma aha oo kaliya tirooyin iyo hub, balse waa istaraatiijiyad qoto dheer: keyd qarsoon, nidaamyo dib loo soo nooleyn karo, iyo awood u saamaxaysa Iran inay weli saameyn ku yeelato gobolka. Xogaha sirdoonka ayaa muujinaya in qayb weyn oo ka mid ah gantaallada, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo qalabka kale ay weli shaqeynayaan. ￼
Tani waxay ka hor imaanaysaa sawirkii hore ee la bixiyey mid muujinayay in awoodda Iran si weyn loo burburiyey. Haddase xaqiiqadu waa mid kale: awood aan si buuxda loo jabin, khatarna weli leh.
Dunida oo dhan waxay hadda indhaha ku haysaa su’aashuna waxay tahay: intee le’eg ayay dhab ahaantii gaarsiisan tahay awoodda qarsoon ee Iran?