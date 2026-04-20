Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran Oo Dhiggiisa Ruushka kala Hadlay Falalka Guracan Ee Maraykanku ka Wado Hormuz

Wadahadal telefoon oo dhex maray Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran Abbas Araghchi iyo dhiggiisa Ruushka Sergey Lavrov ayuu Araghchi ku sheegay in falalka sharci darrada ah ee Mareykanka iyo mowqifyada is khilaafsan ee hoggaamiyayaashiisu aysan waafaqsaneyn sheegashada diblomaasiyadda sida ay warbaahinta Iran sheegtay.
Wuxuu si gaar ah u dhaliilay tallaabooyinka Mareykanka ee ka dhanka ah maraakiibta iyo dekedaha Iran isagoo ku tilmaamay kuwo kicin ah oo wax u dhimaya dadaallada nabadeed.
Hadalladan ayaa ka tarjumaya walaaca Iran ee ku saabsan in ficillada iyo hadallada Mareykanka aysan is waafaqsaneyn taasoo sii adkeyneysa in xal diblomaasiyadeed la gaaro.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa u sheegay dhiggiisa Bakistaan in hanjabaadaha iyo weerarrada Mareykanka ee maraakiibta ganacsi ee iran ay caqabad ku yihiin diblomaasiyadda iyo horumarka la doonaya in laga gaadho wada-hadalada.