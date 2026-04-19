Sunday, April 19, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Somali

Wasiirka Waxbarashada Itoobiya Oo kooxda Arsenal ku Sifeeyay Koox Dhiig karka.

by Heemaaln
0 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail

Wasiirka Waxbarashada Itoobiya, Birhanu Nega ayaa bil kahor kooxda Arsenal ku sifeeyay koox dadka taageerayaasheeda ah dhiiga ku kicisa (dhiig-kar ku ridda.)

Birhanu Nega, wuxuu xiligaas sheegay in isaga iyo wiilkiisu ay taageere wayn u yihiin kooxda Arsenal, iyadoo xiliga Arsenal dhibco badan ku hogaamineysay horyaalka hadana Birhanu Nega wuxuu sheegay inuu issagu aamisaneyn in Arsenal ay sanadkan koobka qaadayso, sababtuna ay tahay in Arsenal ay sannad walba taageerayasha rajo geliso, keddibna rajadaasi xagga dambe ka bur-burto.

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.