Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Xiisada jasiiradaha Falkland oo xoogaysatay iyo Maraykanka oo la saftay Arjantiin

HNN: Madaxweynaha Argentina Javier Milei ayaa bilaabay dadaal cusub oo uu ku doonayo inuu dalkiisa dib ugu soo celiyo gacan ku haynta jasiiradaha Falkland Islands (oo Argentina ugu yeerto Malvinas), taasoo dib u kicisay muran soo jireen ah oo kala dhexeeya United Kingdom kaas oo hore u sababay dagaal.

“Malvinas waxay ahaayeen, waa, mar walbana waxay ahaan doonaan Argentine,” ayuu Milei ku yiri bartiisa X. Wuxuu sidoo kale sheegay in Argentina ay sameyneyso “wax kasta oo suurtagal ah” si ay dib ugu soo celiso jasiiradaha, isagoo xusay in arrinta madaxbannaanida aysan ahayn mid laga gorgortami karo balse loo baahan yahay in si xikmad leh loo maareeyo.

Jasiiradaha Falkland waa koox jasiirado yar yar ah oo qiyaastii 300 mayl bari ka xiga Argentina, waxaana ku nool ku dhowaad 3,600 qof. Labada dalba waxay sheegtaan xuquuq taariikhi ah, waxayna dagaal galeen sanadkii 1982 markii Argentina isku dayday inay la wareegto jasiiradaha. Argentina ayaa ugu dambeyn is dhiibtay bishii Juun ee sanadkaas kadib markii in ka badan 900 qof ay ku dhinteen dagaalkaas, oo loo yaqaan Falklands War.

Dadaalka cusub ee Milei ayaa yimid iyadoo la sheegay in United States ay ka fiirsaneyso inay dib u eegto taageeradeeda ku aaddan sheegashada UK ee jasiiradaha. Arrintan ayaa la xiriirta xiisado sii kordhaya oo u dhexeeya Mareykanka iyo xulafadiisa NATO, gaar ahaan kadib muran ka dhashay dagaalka lala galay Iran.

Ra’iisul Wasaaraha UK Keir Starmer ayaa ku adkeystay in jasiiradaha ay hoos yimaadaan UK, isagoo sheegay in xaqa dadka jasiiradaha ku nool ee aayo-ka-tashiga uu yahay midka ugu muhiimsan. Hoggaamiyaha mucaaradka Kemi Badenoch ayaa iyaduna si cad u sheegtay in Falklands ay yihiin British.

Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyay caro uu ka qabo xulafadiisa NATO kadib markii ay diideen inay ka qeyb qaataan dagaal lala galay Iran, isagoo ku tilmaamay NATO “mid aan waxtar lahayn” mar uu ka hadlayay xaaladda.

Taariikh ahaan, muranka jasiiradahan wuxuu soo jiray qarniyo, xilligii boqortooyadii Ingiriiska ay ku fidsaneyd adduunka. Argentina waxay sheegatay jasiiradaha kadib markii ay ka madax-bannaaniday Spain sanadkii 1816, balse UK ayaa si rasmi ah ula wareegtay 1833.

Sanadkii 1982, hoggaamiyihii militariga Argentina Leopoldo Galtieri ayaa amray duullaan buuxa si loo soo ceshado jasiiradaha, halka Ra’iisul Wasaarihii UK Margaret Thatcher ay dirtay ciidamo badeed si ay dib ugu qabsato. Dagaalkaas oo socday 74 maalmood ayaa ku dhammaaday guul ay gaartay UK, iyadoo ku dhowaad 900 qof ay ku dhinteen.

