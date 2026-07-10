Xisbiga KAAH Oo Toosh u Qaatay Tacadiyo uu Sheegay in Xukuumada Ciro u Gaysatay Shacabka. by Heemaaln July 10, 2026 July 10, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 17 Madaxweynaha Kenya Oo Arsenal ku Casuumay Dalkiisa CIA-da oo Shaacisey Warbixin aan u Jeclatsan Dhegaha Trump Odayaasha Beesha Majeerteen Oo ka Hadlay Shir ay la Yeesheen Dhigooda Hawiye Iyo Muqdisho waxa ka socdo… Maxkamada Mumbai Oo Dhagaysatay Dacwada 43 Somali Burcad-badeednimo Lagu Eedeyay 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Toogasho ka Dhacday Meel u dhow Goobta lagu Aasay Hoggaamiyihii hore ee Iiraan next post Xulka kubadda Cagta Gobolka Siti Oo ku Guulaystay Tartanka Gobolada D.D.Somalida Itoobiya