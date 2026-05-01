Yurub iyo Maraykanka Oo sii kala Fogaanaya, Trump oo Canshuuro Dheeraad ah ku soo rogaya Yurub

Donald Trump ayaa kordhinaya tariifada laga qaado baabuurta caadiga ah iyo kuwa xamuulka ee ka yimaada Midowga Yurub 25%.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku eedeeyay Midowga Yurub in aysan u hoggaansamin “heshiisyada ganacsiga ee aan si buuxda ugu heshiinay” ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay Truth Social, laakiin ma uusan sharaxin sida.
“Waan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in toddobaadka soo socda aan kordhin doonno tariifada laga qaado Midowga Yurub ee baabuurta iyo xamuulka,” ayuu yiri Trump Jimcihii.
Heerka hadda ee tariifooyinka laga qaado badeecadaha Mareykanka ka soo gala Midowga Yurub waa 15%, sida uu dhigayo heshiis laga wada xaajooday bishii Luulyo ee la soo dhaafay. Ku dhawaaqista ugu dambeysay ee Trump ayaa muujineysa xiisadda ganacsi ee u dhaxeysa Washington iyo Brussels.