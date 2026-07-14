Amiirka Qadar Oo Qaabilay Madax ka Qayb-galaysa Aaska Aabihii

15
Amiirka Dowladda Qatar, Sheekh Tamim bin Hamad Al Thani, ayaa maanta Qasriga Lusail ku qaabilay madax, wasiirro, diblomaasiyiin, xubno ka tirsan qoyska boqortooyada iyo marti ka kala timid dalal saaxiib ah, kuwaas oo u yimid inay tacsi uga diraan geerida Amiirkii hore ee Qatar, Sheekh Hamad bin Khalifa Al Thani.
Madaxda iyo masuuliyiinta ka qeyb galay ayaa Amiirka uga tacsiyeeyay geerida Aabbihii, iyagoo Alle uga baryay inuu naxariistiisa janno ku mannaysto, qoyska boqortooyada iyo shacabka Qatarna samir iyo iimaan ka siiyo.