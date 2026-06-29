Aqalka Cad: witkoff iyo Rubio Oo Maanta Warbixin Congress-ka ka siinaya Arrinta Iran

Steve witkoff oo ah ergeyga gaarka ah ee Donald Trump iyo xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa maanta Congress-ka warbixin ka siin doona heshiiska Iran.
Aqalka Cad ayaa sheegay in warbixinta lagu siin doono Aqalka iyo Senatka dhanka taleefanka.
Donald Trump ayaa maanta ku dhawaaqay in Mareykanka iyo Iran ay ku kulmi doonaan magaalada Doha ee dalka Qatar maalinta Talaadada ah, kadib codsi ka yimid Tehran.
Wax yar ka dib, Aqalka Cad ayaa sheegay in Steve witkoff iyo Jared Kushner, oo ah wakiilada sare ee Mr. Trump, ay u safri doonaan magaalada Doha ee dalka Qatar, si ay wadahadallada uga dhacaan.
Sida laga soo xigtay Aqalka Cad, wada xaajoodyo farsamo ayaa sidoo kale ka dhici doona dhinaca wadahadallada heerka sare ah iyadoo ay joogaan wakiillada sare ee Donald Trump.
Tehraan wali kama aysan jawaabin warka, laakiin ka hor inta uusan Donald Trump soo saarin kulanka Talaadada ee Qatar, Kazem Gharibabadi, oo ah madaxa kooxda wadahadalka farsamada ee Iran, ayaa beeniyay warar ay warbaahinta qaarkeed qortay oo ku saabsan qorshahan.