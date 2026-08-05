“Dagaalka Maanta ka Dhacay Gaalkacyo waan ka Xumahay Xasan Sheekh ayaana..” by Heemaaln August 5, 2026 August 5, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 17 Safaarada Somaliland Ee Dalka Taiwan Oo Xariga Laga Jaray Trump Oo si Isdaba joog ah Ugu Goodinaya in Dagaalku Dib u Bilaabanayo. Xildhibaannadii Woqooyi bari ka tegey oo sheegey in aysan u Socon Somaliland. Booliska Waqooyi Bari oo Soo Afjaray Shabakad si sharci dara ah dadka ku Tahriibisa 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Colaaddii u Dhexeysay Beelaha Gadabuursi Iyo Ciise Oo Heshiis laga Gaadhay next post Xassan Sheekh iyo Taliyaha Ciidanka Milatariga Jabuuti Oo Amniga Somaliya ka Wada-hadlay (Sawirro)