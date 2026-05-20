Ciidanka Iran Oo ku Hanjabay In Dagaalku Gaari-doono Goobo ka Baxsan Bariga dhexe Hadii Dib loo Weeraro

Ciidanka Ilaalada Kacaanka ee Iiraan ayaa ka digay in haddii Mareykanka iyo Israa’iil ay dib u bilaabaan weerarada ka dhanka ah Tehraan, uu dagaalkan ku faafi doono “meel ka baxsan gobolka”, isla markaana uu keeni doono “weeraro burburin ah” oo ka dhici doona meelo aan la filayn.
Tani waxay ku soo aadaysaa ka dib markii uu Madaxweyne Trump ku dhawaaqay in Mareykanku uu dagaalka ku soo afjari karo “si aad u dhakhso badan”, isagoo sheegayna in waqtigu socdo.
In kasta oo Trump uu sheegay in wadaxajoodyo ay socdaan, joogitaanka diyaaradahan tirada badan ee garoonka Ben Gurio, waxay muujinaysaa in diyaar-garowga milatari uu wali heer sare joogo haddii heshiis la waayo