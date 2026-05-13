Ciidanka Kumandoska Danab Oo Howlgal ku soo Furtay Sagaal Qof

Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan Kumaandooska Danab, ayaa howlgal qorsheysan oo militari ka fuliyay deegaanka Gamboole ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kaas oo lagu sheegay mid lagu beegsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab oo halkaasi ku sugnaa. Howlgalka ayaa yimid xilli ciidamada dowladda ay kordhiyeen dhaq-dhaqaaqyada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobollada HirShabeelle iyo deegaannada ku dhow magaalada Muqdisho.
Sida lagu sheegay war kasoo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Dowladda Federaalka Soomaaliya, ciidamada Danab ayaa ku guuleystay inay badbaadiyaan ilaa sagaal qof oo rayid ah oo ay kooxda Al-Shabaab u heysteen maxaabiis ahaan gudaha deegaanka Gamboole. Dowladda ayaa sheegtay in dadkaasi ay muddo ku jireen gacanta kooxda, islamarkaana lagu hayay xaalado adag kahor inta aysan ciidamada soo furin.
War-saxaafadeedka dowladda ayaa sidoo kale lagu sheegay in intii uu howlgalka socday ciidamada Kumaandooska Danab ay dileen shan xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaas oo uu kamid ahaa horjoogihii kooxda u qaabilsanaa deegaanka Gamboole. Dowladda ma aysan shaacin magaca horjoogaha la dilay, balse waxay sheegtay in howlgalka uu dhaliyay khasaare xooggan oo soo gaaray kooxda.
Howlgalka ayaa la sheegay inuu ahaa mid si gaar ah loo qorsheeyay kadib markii ciidamada ay heleen xog la xiriirta goobta ay ku sugnaayeen xubnaha Al-Shabaab iyo dadka rayidka ah ee ay afduubka ku heysteen. Ciidamada Danab ayaa caan ku ah fulinta weerarro degdeg ah iyo howlgalada gaarka ah ee lagu bartilmaameedsado saldhigyada iyo horjoogeyaasha Al-Shabaab.
Deegaanka Gamboole oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa kamid ah meelaha ay mararka qaar ka dhacaan dagaallada iyo howlgalada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab, maadaama kooxda ay isku daydo inay ku dhuumaaleyso dhulka miyiga ah iyo deegaanada u dhow wabiyada.
Wasaaradda Difaaca Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalka uu qeyb ka yahay dadaallada joogtada ah ee dowladda Federaalka ay ku dooneyso inay ku xoreyso deegaannada ay wali ku sugan yihiin Al-Shabaab, isla markaana lagu sugayo amniga shacabka Soomaaliyeed. Dowladda ayaa sidoo kale xustay in ciidamada ay sii wadi doonaan howlgalada ka dhanka ah kooxda ilaa laga ciribtiro guud ahaan dalka.
Howlgalkan ayaa kusoo aadaya xilli ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan fariisimaha Al-Shabaab ee gobollada dhexe iyo koonfurta Soomaaliya, iyadoo dowladda Federaalka ay sheegtay inay doonayso in sanadkan la dardargeliyo wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro kooxda.
