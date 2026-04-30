Ciidanka la Magac-baxay “Battle 47” Ee Uganda Oo ku soo Wajahan Somalia

Dowladda Uganda ayaa mar kale ku dhawaaqday inay ciidamo cusub u soo dirayso Somalia, kuwaas oo qayb ka noqonaya howlgalka Midowga Afrika ee xasillinta iyo nabad ilaalinta. Tallaabadan ayaa muujinaysa sii socoshada doorka Uganda ee taageerada amniga Soomaaliya, gaar ahaan dagaalka lagula jiro kooxaha hubeysan.
Ciidankan cusub oo loo bixiyay “Battle 47” ayaa si rasmi ah looga sagootiyay xarunta tababarka ee degmada Nakaseke, kadib markii ay dhamaysteen tababar gaar ah oo diiradda lagu saaray dagaallada ka dhaca deegaanada adag iyo la tacaalidda xaaladaha amni ee cakiran. Tababarkan ayaa loogu talagalay in ciidanku yeeshaan xirfado ku habboon hawlgalada ka socda Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin la dagaallanka kooxaha argagixisada iyo ilaalinta goobaha muhiimka ah.
Saraakiisha sare ee milatariga Uganda ayaa sheegay in ujeeddada ugu weyn ee ciidankan loo soo dirayo ay tahay xoojinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, oo weli khatar amni ku ah qaybo badan oo dalka ka mid ah. Sidoo kale, ciidankan ayaa door ka qaadan doona sugidda amniga magaalooyinka iyo taageeridda ciidamada dowladda Soomaaliya si loo xaqiijiyo xasillooni waarta.
Afhayeen u hadlay milatariga Uganda ayaa xusay in ciidanka “Battle 47” loo diyaariyay si ay ula qabsadaan xaaladda gaarka ah ee Soomaaliya, isla markaana ay si dhow ula shaqeyn doonaan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo ciidamada kale ee howlgalka Midowga Afrika. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in iskaashiga noocan ah uu muhiim u yahay guusha howlgalka iyo yareynta khatarta amni.
Uganda ayaa ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee ciidamo ku biiriya howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, waxayna door muuqda ka qaadatay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab tan iyo markii howlgalkaasi bilowday. Dirista ciidankan cusub ayaa la filayaa inay kor u qaaddo awoodda howlgalka, isla markaana dardar geliso dadaallada lagu xaqiijinayo nabad iyo xasillooni guud ahaan dalka Soomaaliya.