Friday, July 10, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Dawlada Somaliya Oo War kasoo Saartay Askar Ay u Xir-xirtay ku Xad-gudubka Calanka Maraykanka.

by Heemaaln
0 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail
A+A-
Reset

Shakhsiyaad ku labisnaa dareyska Ciidanka Xoogga Dalka ayaa la xiray kadib markii lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen calanka Mareykanka, sida ay sheegtay Wasaaradda Gaashaandhigga Dowladda Federaalka Soomaaliya.

Wasaaraddu waxay caddeysay in baaritaan lagu hayo dhacdada, isla markaana tallaabooyin sharci iyo anshax leh laga qaadi doono dadka ku lugta leh falkaas.