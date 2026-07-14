Tuesday, July 14, 2026
Heemaal Health new
Heemaal Sport new
Login
Heemaal Health new
Heemaal Sport new

Dawlada Cumaan Oo Noqotay Dalkii Ugu Horreeyay Ee Qaadacay Siyaasadda Mareykanka Ee Khaliijka.

by Heemaaln
1 minutes read
FacebookTwitterPinterestEmail
A+A-
Reset

Dawladda Cumaan ayaa noqotay dalkii u horreeyay ee Khaliijka oo qaadacay siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Khaliijka.

Wasiirka arrimaha dibadda Cumaan, Badr Al-Busaidi ayaa sida ay baahisay Al Jazeera , wuxuu si cad u sheegay in looga baahanyahay dalalka Khaliijka inay dib u eegis ku sameeyaan xiriirka iyo siyaasadda Mareykanka uu kula dhaqmayo dalalka Carbeed , isagoo sidoo kale kor u sheegay khatarta ugu weyn ee amni oo gobolka Khaliijka uu wajahayo inay tahay Israa’iil.

Wuxuu yiri ; “ Waxaa la soo gaaray xilligii dib u habeyn lagu sameyn lahaa xiriirka Mareykanka, si uu ula jaanqaado xaqiiqada istaraatiijiyadeed ee uu soo muujiyay dagaalku.”

Wuxuu intaas ku daray:“Dagaalkan hadda socda wuxuu ahaa masiibo. Ma uusan haysan oggolaansho ka yimid Qaramada Midoobay, mana uusan gaarin mid ka mid ah ujeeddooyinkii loo galay.”