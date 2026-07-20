Maxaa kala Qabsaday Wasiir Muktaar Roobow iyo Dhalinyarada la Shaqaysa Ee Jeegada Xiiran.? by Heemaaln July 20, 2026 July 20, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 5 Ciidamada Badda Iiraan Oo ka Hadlay 23 Markab Oo ka Gudbay Marinka Hormuz Maanta Xassan Sheekh Oo soo Saaray Amar Lagu Hakinayo Burburinta Guryaha Muqdisho RW Xamse Oo Baydhabo kaso Weeraray Siyaasiyiinta Mucaaradka Somaliya Oo Markii ugu Horeeysay Calanka Somaliya ku Diiwangelisay Markabka “Guney” 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Dagaal Galabta Ilaa Caawa ku Dhexmaray Ciidamada Puntland iyo Ciidanka PSF Koonfurta Boosaaso. next post Trump: “Marnaba Maraykanka Lagu ma Xidhi-karo Netanyahu.” Iran Oo Eedeysay Maraykanka