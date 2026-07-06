Wararka laga helayo deegaanno ka tirsan degmada Bulaxaar ee degmada Berbera ayaa sheegaya in diyaarad aan ilaa iyo hadda la aqoonsan nooca ay tahay iyo cidda iska leh ay duqeyn ka fulisay halkaas, taasoo walaac ku abuurtay shacabka ku nool deegaanka.
Sida ay sheegeen dadka deegaanka, duqeyntu waxay ka dhacday meel ka baxsan goobaha ay dadku deggen yihiin, waxaana gantaalladii la tuuray ay ku dhaceen dhul ay ku yaalliin dhir iyo daaq, taasoo sababtay dab xooggan iyo qiiq muddo saacado ah ka muuqday deegaanka.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in xilliga duqeyntu dhacaysay ay hawada ku arkeen diyaarad dul heehaabaysay deegaanka, isla markaana ay u muuqatay inay kasoo gashay dhinaca badda ka hor inta aysan ridin gantaallada. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen jugo culus oo is xigay, kuwaas oo cabsi ku abuuray shacabka, inkastoo aan la soo sheegin wax dhimasho ama dhaawac ah.
Wararka hordhaca ah ayaa tilmaamaya inaysan jirin wax khasaare naf ama hanti ah oo soo gaaray dadka deegaanka, hase yeeshee dabkii ka dhashay qaraxyada ayaa baabi’iyey dhirtii iyo dhulkii ay gantaalladu ku dhaceen.
Illaa iyo hadda lama oga nooca diyaaradda fulisay weerarka iyo dowladda ama dhinaca ay ka tirsan tahay, mana jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas’uuliyadda duqeynta. Sidoo kale, lama oga bartilmaameedka dhabta ah ee weerarka iyo sababta loo beegsaday goobtaas.
Goobjoogayaasha ayaa sheegay in diyaaradda ay u muuqanaysay inay si toos ah uga timid dhinaca badda, arrintaas oo dhalisay su’aalo la xiriira halka ay kasoo duushay iyo ujeeddada howlgalka ay fulisay.
Xukuumadda Somaliland weli kama aysan hadlin dhacdadan, mana jirto war rasmi ah oo kasoo baxay hay’adaha amniga ama Wasaaradda Gaashaandhigga oo ku saabsan cidda ka dambeysay weerarka iyo baaritaan lagu sameynayo.
Dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa xilli gobolka Geeska Afrika iyo marin-biyoodka Gacanka Cadmeed ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo hawlgallo amni oo ay fuliyaan dalal kala duwan, inkastoo aan jirin wax caddeyn ah oo xiriirinaya duqeyntan iyo hawlgalladaas.
Dadka deegaanka ayaa ugu baaqay maamulka Somaliland inay si degdeg ah u baaraan dhacdada, una caddeeyaan shacabka cidda fulisay duqeynta iyo sababaha ka dambeeya, si looga hortago walaaca iyo hubanti la’aanta ka dhalatay weerarkan.