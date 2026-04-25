Dowladda Oo Sheegtay in Turkiga uusan aheyn Gumeyste Guranaya kheyraadka Somaliya

Wasiirka Batroolka iyo Macdanta Dowladda Federaalka Soomaaliya, Daahir Shire Maxamed, ayaa si kulul uga hadlay hadallo uu jeediyay aqoonyahanka Soomaaliyeed Abdi Ismail Samatar, kuwaas oo ku saabsan heshiisyada difaaca iyo batroolka ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Türkiye.
Wasiirka ayaa sheegay inuu si weyn uga walaacsan yahay hadalladaas, isagoo ku tilmaamay kuwo si khaldan u sawiraya iskaashiga labada dhinac, isla markaana lagu tilmaamay heshiisyada “kuwa been abuur ah” ama “gumeysi cusub”.
“Soomaalidu waxaay ka daaleen waxa loogu yeero aqoonyahanno ku qiimeeya arrimaha qaran danahooda gaarka ah halkii ay ka eegi lahaayeen danta guud ee qaranka,” ayuu yiri wasiirku.
Daahir Shire Maxamed ayaa adkeeyay in heshiisyadaasi lagu galay si hufan oo waafaqsan shuruucda iyo hay’adaha dalka, isla markaana ay ka tarjumayaan go’aan madax-bannaan oo lagu hormarinayo danaha qaranka.
Wuxuu xusay in iskaashigaasi uu yahay mid lagu xoojinayo awoodda qaranka, amniga, iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ah si mas’uuliyad leh, loona daneynayo jiilalka hadda iyo kuwa mustaqbalka.
Wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in, isagoo senator ah, Samatar uu heli karo xog dheeraad ah oo ku saabsan heshiisyadaas isagoo maraya waddooyinka rasmiga ah, taasoo ka dhigeysa mid laga xumaado in arrimahaas si fagaare ah loo soo bandhigo iyadoo aan horey loo sameyn la-tashi iyo xaqiijin.
Ugu dambeyn, wasiirka ayaa sheegay in dhaliilaha wax dhisaya ay muhiim yihiin, balse ay tahay inay noqdaan kuwo xog ogaal ah, dheellitiran, oo ku saleysan caddeymo.