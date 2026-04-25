Iran oo soo Saartay Digniin cusub oo Walaac Badan Abuurtay

Ciidanka ilaalada Kacaanka Iran ayaa soo saaray digniin culus oo muujinaysa suurtagalnimada tallaabo cusub oo si weyn u saameyn karta isgaarsiinta gobolka, kadib markii ay sheegeen inay awood u leeyihiin inay gooyaan fiilooyinka internet-ka ee hoos mara badda kuwaas oo ka gudba marin-biyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz.
Warbixin ay baahisay wakaaladda wararka ee Tasnim News Agency oo si dhow ula xiriirta Ciidanka Iran ayaa lagu sheegay in fiilooyinkan ay yihiin bartilmaameed muhiim ah maadaama ay laf-dhabar u yihiin adeegyada internet-ka iyo nidaamyada maaliyadeed ee dalalka Khaliijka.
Sida warbaahinta Iiraan ay sheegtay, haddii tallaabadan la fuliyo waxay sababi kartaa waxa loogu yeeray “musiibo dijitaal ah” oo ku dhacda dalalka ku yaalla Khaliijka sida Saudi Arabia, Imaaraadka, Qatar, Bahrain iyo Kuwait, kuwaas oo si weyn ugu tiirsan isku xirka fiilooyinka badda hoosteeda mara si ay u maamulaan adeegyada internet-ka, ganacsiga elektarooniga ah, bangiyada iyo isgaarsiinta dowladda.
Khubarada dhanka amniga internet-ka ayaa sheegaya in fiilooyinka badda hoosteeda mara ay yihiin kaabayaal muhiim ah oo isku xira qaaradaha kala duwan, isla markaana waxyeello loo geysto ay sababi karto hakad weyn oo ku yimaada adeegyada internet-ka, xawaaraha xogta iyo macaamillada bangiyada caalamiga ah.
Warbixinta ayaa sidoo kale tilmaamaysa in Iran aysan si weyn ugu tiirsanayn fiilooyinkan gaarka ah ee mara Hormuz, maadaama ay leedahay waddooyin kale oo dhulka mara oo ay ka hesho adeegyada isgaarsiinta iyo internet-ka dalal deris la ah.
Digniintan ayaa kusoo aadeysa xilli ay sare u kaceen xiisadaha militari iyo kuwa siyaasadeed ee gobolka Bariga Dhexe, iyadoo hadalka kasoo baxay Ciidanka Iran loo fasiranayo fariin cadaadis oo loo dirayo dalalka Khaliijka iyo xulafadooda reer galbeedka haddii xaaladda gobolka ay sii xumaato.