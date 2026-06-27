Dowladda Turkiga Oo Taageertay Maamulka Gen Burhaan ee Sudan.

Dowladda Türkiye ayaa ku baaqday in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu mudnaan siiyo wax ka qabashada musiibada bani’aadannimo ee ka jirta Suudaan, isla markaana la taageero wada-hadal ay hoggaaminayaan shacabka iyo dowladda Suudaan.
Bayaan ay Türkiye ka jeedisay shirkii Golaha Ammaanka ee looga hadlay xaaladda Suudaan ayaa lagu sheegay in colaadda dalkaasi iyo xaaladda bani’aadannimo ee sii xumaanaysa ay weli yihiin arrin walaac weyn leh.
Türkiye ayaa sidoo kale cambaareysay weerarrada ay RSF ku qaaday magaalada El Obeid, iyadoo sheegtay inay halis ugu jiraan inay sii huriyaan colaadda islamarkaana kordhiyaan dhibaatada shacabka Suudaan.
Ankara waxay caddeysay inay muhiimad gaar ah siinayso midnimada, madaxbannaanida, wadajirka dhuleed iyo qaranimada Suudaan.
Sidoo kale, Türkiye waxay sheegtay in geeddi-socodka loogu gudbayo dowlad rayid ah uu ku salaysnaado xaqiiqada ka jirta gudaha Suudaan, halkii laga qaadan lahaa aragtiyo aan waafaqsanayn xaaladda dhabta ah.
Ugu dambeyn, Türkiye ayaa ugu baaqday Golaha Ammaanka iyo dhammaan dhinacyada ku lugta leh arrinta Suudaan inay tixgeliyaan walaacyada dowladda sharciga ah ee Suudaan, ayna qaataan hannaan loo dhan yahay oo salka ku haya xaqiiqooyinka ka jira dalka.