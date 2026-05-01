Fursadaha uu Trump ku guuleysan karo Abaalmarinta Nabadda ee Nobel 2026 oo si weyn u kordhay.

HNN: Madaxweynaha Donald Trump waxaa laga yaabaa inuu leeyahay fursado xooggan oo uu ku guuleysto Abaalmarinta Nabadda ee Nobel ee soo socota, sida ay sheegtay shirkadda khamaarka nooca saadaalinta, ee Ingiriiska laga leeyahay ee William Hill, taas oo ku dhawaaqday Trump inuu yahay musharraxa ugu cadcad abaalmarinta kadib markii la iska indha tiray sanadkii 2025.
“Inkasta oo Guddiga Nobel ee Norway aysan xaqiijin in Donald Trump uu ka mid yahay 287-ka musharrax ee Abaalmarinta Nabadda ee Nobel 2026, haddana annagu waxaan u aragnaa Trump inuu yahay kan ugu horreeya ee u tartamaya abaalmarinta sanadkan,” ayay shirkaddu tiri.
“Trump waxaa iska indha tiray guddiga sanadkii hore, iyagoo doorbiday siyaasadda reer Venezuela ee Maria Corina Machado, balse hadda waxaan qiimeyneynaa Madaxweynaha Mareykanka in uu leeyahay 3/1 fursad uu ku hantiyo abaalmarinta 2026 taas oo u dhiganta 25 boqolkiiba,” ayay shirkaddu raacisay. “Taasi waa qiime ka hooseeya kii aan bixinay dabayaaqadii sanadkii hore, markaas oo aan ku qiyaasnay fursadaha Trump 55 boqolkiiba (4/5).”
“Inkasta oo Abaalmarinta Nabadda ee Nobel ee sanadkan aan la shaacin doonin ilaa bisha Oktoobar, haddana waxaan filaynaa in magaca Trump uu sii ahaan doono mid ku jira tartanka ilaa iyo waqtiga uu guddigu ku dhawaaqayo natiijada,” ayay shirkaddu tiri.
Muhiimadda Arrintan
Abaalmarinta Nabadda ee Nobel weli waa mid ka mid ah abaalmarinnada ugu sharafka badan caalamka, waxayna awood u leedahay inay siiso sumcad iyo kalsooni caalami ah qofka ku guuleysta.
Donald Trump ayaa sameeyay dadaal cusub oo uu ku doonayo abaalmarintan intii lagu jiray xilli madaxeedkiisii labaad, isagoo xoogga saaray joojinta colaadaha caalamiga ah. Dhamaadkii sanadka koowaad ee xilli madaxeedka labaad, wuxuu sheegay inuu hirgeliyay siddeed heshiis nabadeed si loo soo afjaro colaado ka jira gobollo kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa u dhexeeya Armenia iyo Azerbaijan, India iyo Pakistan, Thailand iyo Cambodia, iyo Israel iyo Hamas.
Ugu dambeyn, Abaalmarinta Nabadda ee Nobel ee 2025 waxaa la siiyay siyaasadda reer Venezuela ee Maria Corina Machado, doorkeeda ku aaddan horumarinta dimuqraadiyadda Venezuela. Intii lagu jiray booqashadeedii Aqalka Cad horaantii sanadkan, Machado waxay u soo bandhigtay Trump abaalmarinteeda Nobel, taas oo uu aqbalay. Falanqeeyayaal qaar ayaa aaminsanaa in ay tallaabadan u qaaday si ay madaxweynaha ugu qanciso inuu taageero dalabkeeda ah inay hoggaamiso Venezuela.
Xog muhiim ah: Inkasta oo Machado ay siisay Trump billadda abaalmarinta si astaan ah, haddana Guddiga Nobel ayaa caddeeyay in abaalmarinta lafteeda aan la wareejin karin taasoo ka dhigan in Trump uusan si rasmi ah u ahayn qof ku guuleystay Nobel Peace Prize.
Fursadaha Trump ee ku guuleysiga Abaalmarinta Nabadda ee Nobel 2026
Shirkadda William Hill ayaa saddex bilood ka hor sheegtay in fursadaha Trump ay hoos u sii dhacayeen, iyadoo ka soo wareegtay 7/4 ilaa 7/2 – labaduba aad uga liita qiyaastii hore ee 4/5 ee la bixiyay xilligii Kirismaska. Waqtigaas, shirkaddu waxay ku doodday in “dhacdooyinka dhowaanahan ay muujinayaan in fursadiisa uu ku heli karo abaalmarinta sanadkan ay si degdeg ah u sii yaraanayaan.”
Si kastaba, William Hill ayaa Trump siisay fursado ka wanaagsan kuwa ay bixiyaan hay’ado kale sida suuqyada saadaasha ee Kalshi iyo Polymarket. Kalshi, musharraxa ugu cadcad waa kooxda Sudan ee Emergency Response Rooms (ERRs), oo loo aqoonsaday ka jawaabista waxa Qaramada Midoobay ku tilmaantay dhibaatada bani’aadamnimo ee ugu weyn dunida, iyagoo leh 29 boqolkiiba, waxaana ku xiga ururka Doctors Without Borders oo leh 20 boqolkiiba. Trump wuxuu ku jiraa kaalinta lixaad isagoo leh qiyaastii 6 boqolkiiba fursad.
Dhanka kale, Polymarket waxay Trump dhigaysaa kaalinta saddexaad oo leh 7 boqolkiiba, balse waxay muujinaysaa tartan aad u adag, iyadoo kaalinta koowaad iyo labaad Yulia Navalnaya, xaaska hoggaamiyihii mucaaradka Ruushka Alexei Navalny, iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ay labaduba leeyihiin kaliya 8 boqolkiiba.
Heemaal News Network.