Haweenka Muqdisho Oo ka Banaanbaxay Tacadigii Gabarta yar Lagu Sameeyay Shalay.. by Heemaaln June 21, 2026 June 21, 2026 0 minutes read FacebookTwitterPinterestEmail A+A- Reset 18 “Abgaal iyo Habargidirow maku heshiinaysaan kursiga MW Ku Xigeenka Koonfur Galbeed ” Malaaq Deerow Lubnaan Oo Sgaacisay Tirada Dhimashada iyo Dhaawaca Ee ka Dhashay Duqaymaha Israel Donald Trump Oo 24 saacadood u Qabtay Iran. CIA-da oo Shaacisey Warbixin aan u Jeclatsan Dhegaha Trump 0 FacebookTwitterPinterestEmail previous post Aadan Madoobe oo Weerar Afkaa ku Qaaday Siciid deni Iyo Axmed Madoobe next post Natiijada Doorashadii Itoobiya Oo la Shaaciyay Iyo Sida ay u kala Heleen Kuraasta Xisbiyada