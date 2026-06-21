Natiijada Doorashadii Itoobiya Oo la Shaaciyay Iyo Sida ay u kala Heleen Kuraasta Xisbiyada

10
FG: Tirada guud ee xildhibaanada Deegaanku waa 274 xildhibaan, weli waxaa jira xildhibaano dhiman oo aan la shaacin iyo goobo dib loogu celinayo doorashada.
Natiijada kasoo baxday doorashada Itoobiya ee dhowaan dhacday, ayaa si rasmi ah loo shaaciyay sidan ayayna xisbiyadii ku loolamayay doorashada Deegaanku ay u kala heleen Xildhibaanada cusub ee Deegaanka Soomaalida.
Xisbiga barwaaqo. 214 xildhibaan.
Xisbiga ONLF 20 xildhibaan.
Xisbiga FEP. 12 xildhibaan.
Somali Federalist Party. 2 xildhibaan.
FG: Tirada guud ee xildhibaanada Deegaanku waa 274 xildhibaan, weli waxaa jira xildhibaano dhiman oo aan la shaacin iyo goobo dib loogu celinayo doorashada.