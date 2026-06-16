Madaxda Carabta Oo Shirka G7 Ee Fanace kaga Hadlay Xiisada Bariga Dhexe Iyo Heshiiska Iran.

Hoggaamiyeyaasha Carabta ayaa isugu yimid shir ay hoggaamiyeyaasha G7 ku yeesheen Faransiiska waxaana markii uu shirku dhamaaday looga wada-hadlay heshiis nabadeed oo Iiraan iyo Mareykanka lagu dhawaaqay toddobaadkan.
Madaxweyne Sheekh Maxamed, Madaxweynaha Masar Abdel Fattah El Sisi iyo Amiirka Qatar Sheikh Tamim ayaa ku biiray qado shaqo si ay uga wada hadlaan dhibaatooyinka Bariga Dhexe.
Ujeedadu waa in la hubiyo in heshiiska Mareykanka iyo Iiraan uu yahay mid waara oo ka dhigaya marin biyoodka Hormuz mid furan isla markaana qiimaha saliidda hoos u dhacaya, sida ay sheegtay Faransiiska oo martigelinaya shirka G7.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale mar kale ku celiyay in Tehran aysan waligood yeelan doonin hub nukliyeer ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in “Israa’iil aysan jiri lahayn Maraykanka la’aantiis, isagoo sidoo kale si cad u dhaliilay ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu mar uu ka hadlayay shirkii G7. Isaga oo ka garab hadlaya Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amiirka Qatar, Trump waxa uu yiri: “Maraykanka la’aanteed ma jirteen Israa’iil, aniga la’aanteed ma jirteen Israa’iil, sababtoo ah ma jiro madaxweyne kale oo diyaar u ahaa waxa aan sameeyay. Israa’iil waa la qarxin lahaa wakhti dheer ka hor haddaanan ku lug yeelan.