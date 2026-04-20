Ibrahim Traoré Oo Amar Culus Dul-dhigtay Shirkadaha Dahabka ka Qoda Burkina Faso

16
Sida ay ku warrantay Al Jazeera dawladda Burkina Faso ayaa amar culus dul dhigtay shirkad laga leeyahay dalka Australia taas oo ruqsad u haysatay qodista macdanta dlakaas.
Shirkaddan oo markii hore lahayd 85% dahabka soo baxa halka dawladduna ka lahayd 15% ayaa hadda laga doonayaa in ay Burkina Faso siiso 40% iyaduna ay qaadato 60%
Xukuumadda Ibrahim Traoré ayaa doonaysa in kor loo qaado dakhliga dawladdu ka hesho macdanta dalkaas lana yareeyo shirkaddaha shisheeye ee sida xisaab la’aanta ah ku guran jirey Khayraadka dalkaas.