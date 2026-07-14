Ingiriiska Oo Maraykanka kala Hadlay Canshuuraha Marinka Hormuz

Xooghayaha Arrimaha Dibadda Ingiriiska, Yvette Cooper, ayaa sheegtay inay la hadashay dhiggeeda Maraykanka si ay uga wada hadlaan sida ay Boqortooyada uga soo horjeeddo in lacag maritaan ah lagu soo rogo marin-biyoodka Hormuz.
Iyada oo la hadlaysay Guddiga Arrimaha Dibadda, Cooper waxay sheegtay in wadahadalladaasi ay dhaceen intii lagu jiray shirkii NATO ee toddobaadkii hore.
Waxay tiri: “Waxaan ka wada hadalnay inaanan oggolaan karin in lacag marin lagu soo rogo marin-biyoodka Hormuz ama la sameeyo nidaam wax u dhimaya xorriyadda maraakiibta ee marin-biyoodka iyo sharciga badaha.”
Waxay intaas ku dartay inay hadda jirto “koror ku yimid hadallada kicinaya colaadda iyo cadaadis sii kordhaya oo la isa saaray.”
Cooper waxay sidoo kale Iran ku eedaysay inay “cadaadis ku kordhinayso dhammaan dhinacyada” iyada oo weerarro ku qaaday maraakiibta ganacsiga ee maraya marinka maraakiibta ee koonfurta biyaha Cumaan, iyadoo sheegtay in tallaabadaasi “si buuxda u baalmarayso sharciga badaha.”