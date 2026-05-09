Israa’iil Oo Saldhig Militari oo Qarsoodi ah ka Dhisatay Gudaha dalka Iraq

Israa’iil ayaa saldhig militari oo qarsoodi ah ka dhisatay gudaha dalka Iraq si ay u taageerto duullaankeeda ka dhanka ah Iran, waxayna weerarro ku qaaday ciidamo Ciraaqi ah oo ku sigtay inay ogaadaan saldhiggaas bilowgii dagaalka.
Sida lagu sheegay warbixin ay daabacday The Wall Street Journal, saldhiggan qarsoodiga ah ayaa loo adeegsanayay taageeridda weerarrada cirka ee Israa’iil iyo hoyga ciidamada gaarka ah. Ilo wareedyo Maraykan iyo Israa’iili ah ayaa sheegay in saldhigga la dhisay iyadoo Maraykanku xog ka hayay.
Warbixintu waxay sheegtay in askar Ciraaqi ah loo diray goobta kadib markii nin xoolo-dhaqato ah uu soo sheegay dhaqdhaqaaqyo militari oo aan caadi ahayn. Israa’iil ayaa la sheegay inay qaaday weerarro cirka ah si ay uga hortagto in saldhigga la ogaado, taasoo sababtay dhimashada hal askari iyo dhaawaca kuwo kale.