Israel Oo ku Ceebowday Xog Sirdoon Oo ay Siiyeen Madaxweyne Trump

Hay’adaha sirdoonka Mareykanka iyo Turkiga ayaa baaritaanno ku sameeyeen xog ay Israa’iil la wadaagtay Mareykanka oo ku saabsaneyd qorshe la sheegay in Iiraan ku dooneysay inay ku disho Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump intii uu booqashada ku joogay Turkiga.
Sida lagu sheegay warbixinta, qiimeyntii ugu dambeysay ee sirdoonka Mareykanka iyo Turkiga ayaa lagu ogaaday inaan la helin caddeymo xaqiijinaya in qorshahaasi uu jiray sida markii hore loo sheegay. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in xogtii bilowga ahayd aan lagu taageerin caddaymo dheeraad ah intii lagu guda jiray baaritaanka.
Wararkaasi waxay sababeen in la adkeeyo ammaanka Madaxweynaha Mareykanka, iyadoo la sheegay in wax laga beddelay qaar ka mid ah qorshayaashiisa socdaalka iyo ilaaladiisa.
Sida Axios sheegtay, hay’adaha sirdoonka Mareykanka iyo Turkiga ayaa si wadajir ah u falanqeeyay xogta la helay, iyagoo baaray ilaha xogta, dhaq-dhaqaaqyada laga shakiyay iyo macluumaadka kale ee la xiriiray arrinta.
Warbixintu waxay sheegtay in natiijada baaritaannada aysan taageerin jiritaanka qorshe dil oo si dhab ah loo xaqiijin karo, taasoo keentay in qiimeyntii hore dib loo eego.
Ilaa hadda, ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay Aqalka Cad, CIA, Wasaaradda Difaaca Mareykanka ama dowladda Israa’iil oo si cad u xaqiijinaya ama u beeninaya warbixinta Axios.
Waxaa sidoo kale xusid mudan in hanjabaado la xiriira Trump iyo Iiraan ay hore u jireen tan iyo dilkii Janaraal Qaasim Suleymaani sanadkii 2020, iyadoo hay’adaha ammaanka Mareykanka ay marar badan sheegeen inay jiraan khataro joogto ah oo ka dhan ah madax iyo mas’uuliyiin Mareykan ah.
Inkastoo warbixinta Axios ay sheegayso in xogta gaarka ah ee ku saabsan qorshaha la sheegay aan loo helin caddeyn ku filan, haddana xiriirka u dhexeeya Mareykanka, Israa’iil iyo Iiraan ayaa weli ah mid aad u kacsan, iyadoo dhinacyadu isku eedeynayaan falal amni iyo weerarro kala duwan.
Haddaba, xogta la baahiyay waxay ku saleysan tahay warbixin warbaahineed oo soo xiganeysa ilo aan magacyadooda la shaacin, mana jirto ilaa hadda xaqiijin rasmi ah oo ka timid dowladaha Mareykanka, Turkiga ama Israa’iil oo caddeyneysa gunaanadkaas.