Madaxwayne Kuxigeenka Maraykanka Oo ka Hadlay Halka ay Marayaan Wada-hadaladii Iran

Vance: Qaar ka mid ah wada-xaajoodayaasha Mareykanka iyo Iiraan ayaa ku sii nagaanaya Switzerland si ay u dhammeystiraan heshiiska
J.D. Vance oo xiran jaakad madow iyo xarig cas, kana muuqda saldhigga cirka ee Mareykanka ku leeyahay Switzerland. Sawirka: Getty Images
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka, JD Vance, oo jooga saldhigga cirka ee Mareykanka, kana soo laabtay Switzerland, ayaa mar kale sheegay in hub-kormeerayaal iyo kormeerayaal nukliyeer ah ay booqan doonaan Iiraan muddo dheer kaddib si loo hubiyo in Iiraan aysan helin hub nukliyeer ah.
Isagoo tixraacaya sida ay wada-hadallada Switzerland u ahaayeen kuwo aad u xooggan oo waxtar leh, ayuu sheegay in marin-biyoodka Hormuz uu furnaan doono, isla markaana la filayo in 15 milyan oo foosto oo saliid ah ay maalin kasta maraan marinkan.
Vance waxa kale oo uu carrabka ku adkeeyay in xubno ka tirsan kooxda wada-hadallada ee Mareykanka iyo Iiraan ay ku sii nagaan doonaan Switzerland si ay u dhammeystiraan heshiiska u dhexeeya labada dal.
Wuxuu sheegay in waxa Iiraan sameyso toddobaadyada soo socda ay nooga muhiimsan yihiin waxa ay sheegto.