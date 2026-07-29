Madaxwayne Xasan Oo Kormeer ku Tagay Dekada Muqdisho

Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay Dekedda caalamiga ah ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu ugu kuurgalay horumarka ka socda kaabeyaasha dhaqaalaha ee dalka iyo qorshayaasha lagu casriyeynayo adeegyada dekedda.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa soo indha indheeyay xarumaha kaydka Shidaalka dekedda, bakhaarada iyo dhismaha cusub ee xafiisyada maamulka dekedda, isaga oo xog ogaal u noqday dadaalada dib u habeynta iyo casriyeynta xarumaha muhiimka ah ee dowladda iyo kor u qaadista tayada adeegyada ay helaan shacabka iyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa kormeerka kaddib, kulan muhiim ah la qaatay Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda iyo Maareeyaha Guud ee Dekedda Muqdisho, oo uu ka dhageystay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda guud ee dekedda, horumarka laga gaaray mashaariicda socda iyo qorshaha dhismaha Dekedda Cusub ee Muqdisho oo loogu talagalay in ay daboosha dhammaan baahida dakadeed ee caasimadda, islamarkaana kor loo qaaddo awoodda ay u leedahay la tacaalidda kororka ganacsiga iyo koboca dhaqaalaha dalka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa adkeeyey in horumarinta dekedaha ay laf-dhabar u tahay kobaca dhaqaalaha dalka, kor u qaadista ganacsiga, abuurista fursado shaqo iyo xoojinta isku xirka dalka iyo suuqyada caalamka, waxa uuna kula dardaarmay masuuliyiinta Wasaaradda iyo maamulka Dekedda in ay laba jibaaraan dadaallada lagu horumarinayo adeegyada dekedda.
DHAMMAAD