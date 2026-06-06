Madaxweynaha Slovenia Oo Qasriga Madaxtooyada ka Taagtay Calanka Falastiin.

8
Madaxweynaha Slovenia ayaa qasriga Madaxtooyada ka taagtay calanka F-lastiin, waxayna sheegtay in halkaa uu hal todobaad ka taagnaan doono kadibna gudaha qasriga laga taagi doono.
Madaxweynaha Slovenia ayaa tidhi “Xasuuqa ka dhanka ah F-lastiiniyiinta weli ma uusan joogsan, dadka ku sugan marinka Q/–sa iyo daanta galbeed kuma noola nabad iyo sharaf.”
Dowlada Slovenia ayaa 4-ta bishii June, 2024 aqoonsatey dowlada F-lastiin, iyadoo kamid noqotey dalalka reer Yurub ee xiligaas qaaday talaabada ay ku aqoonsanayaan dowlada F-lastiin.