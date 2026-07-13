Markab ay la Socdeen Dadka Jinsigooda Bedelay ee LGBTQ+ Oo loo Diiday Turkiga & Masar

Markab dalxiis oo ay saarnaayeen ku dhawaad 2,000 qof oo ka tirsan bulshada jinsigooda bedelay ee laga roonayaasha ah LGBTQ+ ayaa la sheegay inuu wajahayo caqabado dhanka dekedaha ah, kaddib dalal ay ka mid yihiin Turkiga iyo Masar ay u diideen inuu ku xirto dekedahooda.
Sida lagu baahiyay warar iyo qoraallo ku faafay baraha bulshada, markabkan ayaa ka soo ambabaxay dalka Mareykanka, isagoo ay saarnaayeen rakaab ka kala yimid dalal kala duwan oo ay ku jiraan Boqortooyada Midowday (UK) iyo dalal kale oo reer Galbeed ah. Ujeeddada safarka ayaa lagu sheegay dalxiis iyo booqashooyin loo qorsheeyay dhowr waddan oo ku yaalla badda Mediterranean-ka.
Wararka ayaa sheegaya in markii uu markabku isku dayay inuu ku xirto deked ku taalla Turkiga, maamulka dalkaas uu u diiday inuu soo galo, iyadoo sababta loo aaneynayo ay tahay in rakaabka badankoodu ay ka tirsan yihiin bulshada LGBTQ+. Turkiga ayaa ah dal ay ka jiraan sharciyo iyo dhaqan bulshada oo aad uga duwan dalalka reer Galbeedka marka laga hadlayo arrimaha la xiriira bulshada LGBTQ+, inkastoo dalkaasi uusan si toos ah u mamnuucin jiritaanka dadka bulshadaas ka tirsan.
Intaas kaddib, waxaa la sheegay in markabku u dhaqaaqay dhinaca Masar isagoo rajeynayay inuu halkaas ku xirto, balse sidoo kale loo diiday gelitaanka dekedaha. Masar ayaa caan ku ah mowqif adag oo ay ka qaadato arrimaha la xiriira bulshada LGBTQ+, iyadoo marar badan hay’adaha amniga ay tallaabooyin ka qaadeen dadka lagu eedeeyo falal la xiriira arrintaas.
Kadib markii labada dal ay diideen in markabku ku xirto dekedahooda, wararku waxay sheegayaan in markabku ugu dambeyn u jiheystay dalka Giriigga, halkaas oo la filayo inuu safarkiisa ka sii wato haddii loo oggolaado inuu ku xirto dekedaha dalkaas.
Arrintan ayaa dhalisay dood ballaaran oo ka socota baraha bulshada, iyadoo qaar ay difaacayaan xaqa dal kasta uu u leeyahay inuu go’aansado cidda soo geli karta xuduudihiisa iyo maraakiibta ku xiran karta dekedihiisa. Dhanka kale, qaar kale ayaa ku tilmaamay tallaabadaasi mid lagu takoorayo rakaabka iyadoo lagu saleynayo aqoonsigooda ama jinsiyaddooda galmo.
Ilaa hadda ma jiraan war rasmi ah oo ay dowladda Turkiga ama Masar si cad ugu shaaciyeen in sababta diidmada ay si gaar ah ula xiriirtay aqoonsiga LGBTQ+ ee rakaabka markabka. Sidaas darteed, xogtan waxay u baahan tahay xaqiijin dheeraad ah oo ka timaadda ilo rasmi ah ka hor inta aan loo qaadan xaqiiqo la hubo.