Maxkamada Hindiya Oo Xabsi daa’in ku Xukuntay 44 Somali ah oo lagu helay Burcad-badeednimo

Maxkamad gaar ah oo ku taalla magaalada Mumbai ee dalka Hindiya ayaa xabsi daa’in ku xukuntay 44 muwaadin oo Soomaali ah, kuwaas oo lagu helay dambiyo la xiriira afduubka maraakiib ku safrayay biyaha ka baxsan xeebaha Soomaaliya.
Go’aanka maxkamadda ayaa la xiriira laba kiis oo kala duwan, kuwaas oo ciidamada badda Hindiya ay ku soo furteen maraakiib la afduubay sanadkii 2024, isla markaana ay gacanta ku dhigeen kooxihii weerarrada geystay. Sida lagu sheegay xukunnada maxkamadda, dhammaan 44-ka eedeysane ayaa qirtay dambiyada lagu soo oogay.
Garsooraha kiiska, SB Dige, ayaa sheegay in afduubka maraakiibta, afduub ahaan loo haysto shaqaalaha si madax-furasho loogu helo, isku dayga dilka iyo u adeegsiga gaashaan shaqaalaha bini’aadannimo ay yihiin dambiyo culus oo aan loo qaadan karin si fudud.
Kiiska koowaad wuxuu salka ku hayaa afduubkii markabka xamuulka qaada ee MV Ruen, oo watay calanka Malta, kaas oo bishii Diseembar 2023 ay afduubteen 35 Soomaali ah. Kiiska labaadna wuxuu la xiriiraa afduubkii doonida kalluumeysiga Al Kambar, oo sidday calanka Iran, taas oo bishii Maarso 2024 ay afduubteen sagaal Soomaali ah.
Warbaahinta gudaha Hindiya ayaa sheegtay in 44-ka qof, oo tan iyo 2024 ku xirnaa xabsiga Taloja ee Navi Mumbai, ay maxkamadda joogeen markii lagu dhawaaqayay xukunka xabsi daa’inka. Intii dacwaddu socotay waxay maxkamadda ka codsadeen in dib loogu celiyo Soomaaliya si halkaas loogu maxkamadeeyo.
Xukunka burcad badeedaan ayaa yimid, xilli xeebaha Soomaaliya haatan lagu haysto maraakiib ganacsi oo ay soo qafaasheen kooxo burcad badeed ah, kuwaas oo ku hanjabay inay dilayaan shaqaalaha u afduuban haddii aan la siinin lacago malaayiin ah oo ay dalbadeen.