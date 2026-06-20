Maxkamada Spain Oo Amar Dul-dhigtay Xaaska Ra’iisul Wasaaraha Spain Oo Dacwad ku Socotay

Maxkamad ku taalla Spain ayaa amar ku bixisay in Begoña Gómez, oo ah xaaska Ra’iisul Wasaaraha Spain Pedro Sánchez, aanay ka bixi karin dalkaas inta ay socoto dacwad la xiriirta eedeymo musuqmaasuq iyo ku takri-fal awoodeed oo loo haysto.
Go’aanka maxkamadda ayaa sidoo kale dhigaya in Gómez ay wareejiso baasaboorkeeda isla markaana ay si joogto ah uga soo xaadirto maxkamadda. Qareennadeeda ayaa sheegay inay diidan tahay dhammaan eedeymaha loo soo jeediyay, iyagoo ku tilmaamay kuwo aan sal lahayn.
Kiiskan ayaa si weyn u soo jiitay indhaha warbaahinta iyo siyaasiyiinta Spain, iyadoo mucaaradku uu ku baaqayo in baaritaan hufan la sameeyo. Dowladda Ra’iisul Wasaare Pedro Sánchez ayaan weli si rasmi ah uga hadlin amarka cusub ee maxkamadda.