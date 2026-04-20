Pakistaan Oo Xoojisay Dadaalada Wada-hadalada Maraykanka Iyo Iran

by Heemaaln
1 minutes read
Pakistan ayaa si xawli ah u kordhisay xiriirrada ay la leedahay Iran iyo Mareykanka, iyadoo calaamado muujinaya in wada-hadallo muhiim ah ay dhowaan ka dhici doonaan Islamabad ay soo baxayaan.

Danjirihii hore ee Pakistan u fadhiyay Imaaraadka, Jamil Khan, ayaa sheegay in xaaladdu si degdeg ah isu beddelayso: Arrimuhu way degdegayaan. 24 ilaa 48 saacadood gudahood, qodobbada muhiimka ah waa la taaban doonaa, wafdiga Iran-na wuu iman doonaa.”

Warbixintu waxay tilmaamaysaa in Iran ay markii hore mudnaan siisay arrinta Lubnaan, iyadoo doonaysay in lagu daro heshiis xabbad-joojin ah, taas oo si toos ah ugu xirtay wada-hadallada ay la leedahay Mareykanka dagaalka Israel ee Lubnaan. Si kastaba, Khan wuxuu xusay in Trump uu arrintan si xeeladaysan u kala saaray, isaga oo abuuray waddo gaar ah oo wada-hadal, kana fogeeyay isku-xirnaanta labada khilaaf.

Hadda, indhaha ayaa ku sii jeeda wareegga xiga ee wada-xaajoodyada, halkaas oo la filayo in diiradda lagu saaro uranium-ka la hodmiyay ee Iran gaar ahaan sida loo dhimi karo ama loo maareyn karo mustaqbalka.

