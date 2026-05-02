Rabshado iyo Boob ka Dhan ah Ajnabiga oo ka Socda Koonfur Afrika

Xaaladda amni iyo bulsho ee dalka South Africa ayaa marba marka ka dambeysa sii adkaanaysa, iyadoo ay kordhayaan falalka rabshadaha wata ee lagu beegsanayo muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka kale ee Afrika. Wararka ayaa muujinaya in dhacdooyinkan aysan ahayn kuwo goos-goos ah oo kaliya, balse ay noqdeen dhaqdhaqaaqyo abaabulan oo mararka qaar si toos ah u bartilmaameedsada ganacsiyada iyo guryaha ay degan yihiin ajaanibta, taasoo abuurtay cabsi ballaaran iyo jawi amni darro oo sii fidaya.
Dhaqdhaqaaqyada sida Operation Dudula ayaa door weyn ka ciyaaray kicinta dareenka nacaybka ku saleysan jinsiyadda iyo asal ahaan (xenophobia). Kooxdan, oo sheegata inay difaaceyso fursadaha shaqo ee muwaadiniinta Koonfur Afrika, ayaa abaabula ololeyaal lagu saarayo cadaadis muhaajiriinta, iyagoo ku eedeeya inay “ka qaadanayaan shaqooyinka” dadka dalka u dhashay. Tani waxay dhalisay isku dhacyo toos ah, bannaanbaxyo mararka qaar isu beddela rabshado, iyo weerarro lagu qaado goobo ganacsi.
Falanqeyn ballaaran ayaa muujinaysa in dhibaatadu ay leedahay xididdo qoto dheer oo dhaqaale, bulsho iyo siyaasadeed. Heerka shaqo la’aanta ee Koonfur Afrika ayaa ka mid ah kuwa ugu sarreeya caalamka, iyadoo dhalinyarada si gaar ah u saameysay. Sidoo kale, sinnaan la’aanta dhaqaale ee baahsan iyo kala duwanaanshaha dakhliga ayaa sii kordhiyay caro bulshada dhexdeeda ah. Xaaladdan ayaa keentay in muhaajiriinta loo arko tartameyaal toos ah oo ku soo kordhay suuq horeyba u ciriiri ahaa.
Dhanka kale, dowladda Koonfur Afrika ayaa wajahaysa cadaadis gudaha ah oo ku saabsan sida ay u maareyso arrintan. Inkastoo ay si rasmi ah u cambaareysay rabshadaha, haddana waxaa jira dhaliilo sheegaya in tallaabooyinka la qaaday aysan ku filnayn joojinta weerarrada. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaa si dadban u huriyay dareenka shacabka, iyagoo isticmaalaya hadallo siyaasadeed oo lagu kasbanayo taageero, taasoo sii murjisay xaaladda.
Saameynta dhacdooyinkan ayaa gaartay heer caalami ah, iyadoo dalal badan oo Afrikaan ah ay walaac ka muujiyeen badqabka muwaadiniintooda ku nool Koonfur Afrika. Waxaa sidoo kale soo baxay baaqyo ku aaddan in la xoojiyo wacyigelinta bulshada, la abuuro fursado shaqo, iyo in si cadaalad ah loo maareeyo arrimaha socdaalka si loo yareeyo xiisadaha.
Ugu dambeyn, xaaladda Koonfur Afrika waxay tusaale u tahay sida isku darka cadaadis dhaqaale, sinnaan la’aan, iyo siyaasad aan si taxaddar leh loo maareyn ay u horseedi karto kala fogaansho bulsho iyo rabshado. Haddii aan xal waara laga gaarin sababaha asaasiga ah, waxaa laga cabsi qabaa in xiisadahaasi sii xoogeysan doonaan, taasoo halis gelin karta xasilloonida dalka iyo wada noolaanshaha bulshada.