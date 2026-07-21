Ruushka Oo Gantaallo ku Riday Meel u Dhow dalka Ingiriiska iyo Dhaqdhaqaaqyo ka Bilowday UK

Markab dagaal oo Ruushku leeyahay ayaa sameeyay tijaabooyin lagu ridayay gantaallo isagoo ku sugan biyaha caalamiga ah, qiyaastii 74 kiiloomitir koonfur kaga beegan magaalada Plymouth ee UK, iyadoo Ciidanka Badda ee Britain ay si dhow ula socdeen dhaqdhaqaaqiisa.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Difaaca ee Britain ayaa sheegay in markabka dagaalka ee HMS Tyne uu hoggaaminayay howlgalka kormeerka isla markaana uu weli si dhow ula socdo dhaqdhaqaaqa markabka Ruushka.
Markabka Ruushka ee Neustrashimy ayaa sidoo kale waxaa daba socday diyaarad militari oo Faransiis ah. Sida ay BBC-da ogaatay, diyaaradda ayaa idaacad ahaan ula xiriirtay markabka, iyadoo ka codsatay inuu caddeeyo waxa uu sameynayo.
BBC-da ayaa sidoo kale sheegtay in ka hor inta uusan bilaabin tijaabada ridista gantaallada, Neustrashimy uu ku wargeliyay HMS Tyne inuu isu diyaarinayo tijaabada isla markaana uu ka codsaday inuu u dhaqaaqo meel ammaan ah. Ciidanka Badda ee Britain ayaa aqbalay codsigaas.
Tijaabada ayaa ka dhacday biyaha caalamiga ah, waxayna socotay qiyaastii 30 daqiiqo.
Dhacdadan ayaa timid saacado yar kaddib markii Andy Burnham loo dhaariyay xilka Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Ingiriiska.
Bishii hore, ciidamada gaarka ah ee Ciidanka Badda Britain ayaa gacanta ku dhigay markab shidaal oo Ruush ah oo ka waday hawlgallo marin-biyoodka English Channel, taasoo ahayd markii ugu horreysay ee milatarigu tallaabadan oo kale qaado.
Sidoo kale bishii Juun, lamaane u dhashay Britain oo ku safrayay doon yar biyaha caalamiga ah ee u dhow Jasiiradda Isle of Wight ayaa la kulmay markabka dagaalka ee Ruushka Admiral Grigorovich. Markabka ayaa riday rasaas digniin ah, isagoo ku eedeeyay doontooda inay sameyneysay waxa uu ku tilmaamay “dhaqdhaqaaqyo halis ah”, balse lamaanaha ayaa beeniyay eeddaas.
Maraakiibta dagaalka ee Ruushka ayaa si joogto ah u mara biyaha caalamiga ah ee marin-biyoodka English Channel, halkaas oo ciidamada badda ee Britain ama Faransiiska ay si dhow ula socdaan ilaa ay ka baxayaan aagga.